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Antalya için korkutan uyarı! Alarm verildi 3 ilçede okullar tatil edildi

Antalya için korkutan uyarı! Alarm verildi 3 ilçede okullar tatil edildi

Dün yaşanan sağanak yağışla Kumluca ve Finike ilçeleri sel felaketini yaşayan Antalya için bugün de merkez ve doğu ilçelerine uyarı yapıldı. Meteoroloji, ‘turuncu kod’ ile yaptığı uyarıda bugün gece saatleriyle birlikte kent merkezinde ve kentin doğu ilçelerinde, çok kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan uyarıda Burdur ve Isparta’da beklenen sağanak yağışlara karşı da uyarıda bulunuldu.

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Meteoroloji, Antalya kent merkezi ve doğu ilçelerine ‘turuncu kod’ ile beklenen çok kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtildi. Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi.Antalya'nın 3 ilçesinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle bir gün süreyle eğitime ara verildi.
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Bu akşam saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), 14 Aralık 2022 ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık 2022 sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AFAD da uyardı!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"14 Aralık Çarşamba günü, Doğu Akdeniz’de beklenen yağışların Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş‘ta yerel olarak kuvvetli, Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bu akşamdan itibaren Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

3 ilçede eğitime ara

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, beklenen yağışlar nedeniyle Manavgat, Serik ve İbradiilçelerinde eğitime ara verildi.

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