Korkulan oldu çocukları öldüren Strep A Türkiye'de! Bir çocuk yoğun bakımda

İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A, Türkiye'de de 3 ilde görüldü. Streptokok A bakterisinin ‘toksik’ olarak adlandırılan formu İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüldü. Ankara’da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, İstanbul’da bir çocuğun ise Strep A bakterisi nedeniyle menenjit olduğu öğrenildi.

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Korkulan oldu Türkiye'de Strep A vakaları görüldü. İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A'nın Türkiye'de 3 ilde görüldüğü iddia edildi. İstanbul’da bir çocuğun Strep A nedeniyle menenjit olduğu öğrenilirken, Ankara'daki bir çocuğun ise yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Peki Strep A bakterisi belirtileri nedir? Nasıl bulaşır? İşte tüm detaylar...

Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nde yoğun bakımda olan küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri HaberGlobal muhabiri Mücahit Yolcu, canlı yayında aktardı.

Bir çocuk yoğun bakıma

"Ankara'daki küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. O hastanenin önündeyiz, enfeksiyon hastalıkları bölümünde yoğun bakımda tedavi devam ediyor.

Kritik 24 saat uyarısı

Çocuk hastalıkları uzmanlarına göre ölümcül bir hastalık olmadığı, özellikle antibiyotikle bulaş riskinin 24 saatte önlendiği belirtiliyor. Ancak Avrupa ülkelerinde antibiyotik sıkıntısı çekiliyor. Bu sebeple 10'dan fazla çocuk İngiltere'de hayatını kaybetti.

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar, bulaş riskinin önlenmesi için tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıyor."

STREP A nedir?

Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak tanımlanıyor. Bu hastalık burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara da neden olabilir.

STREP A nasıl bulaşır?

Strep A yakın temas, hapşırık ve öksürme ile bulaşır.

STREP A belirtileri neler?

A Grubu Strep, ağırlaşmamış vakalarda antibiyotik ile tedavi edilebilir. A Grubu strep bakterileri boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonlarına neden olabildiği gibi daha ciddi hastalıkları da gün yüzüne çıkarabilir. Bunlardan biri de, genellikle çocukları etkileyen kızıl hastalığı olarak bilinen scarlet.

İşte strep A belirtileri:

Yutkunma esnasında boğazda ağrı

Yüksek ateş

Boyundaki lenf bezlerinin şişmesi

Deri döküntüsü

Bademcik iltihabı

Farenjit

Kızıl

İmpetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları

Selülit

Zatürre

Birçok boğaz enfeksiyonu kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları için ise antibiyotik gerekebilir. Ayrıca Strep A, zaman zaman invazif GAS (iGAS) [bakterinin kan, derin kas veya akciğerlere girmesiyle ortaya çıkan bir hastalık] olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da yol açabilir.