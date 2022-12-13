5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de kocasını öldürdü! İfadesinde bakın ne dedi

AYDIN’ın Efeler ilçesinde 5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de tartıştığı kocası Doğukan Bağ’ı kalbinden bıçaklayarak öldüren kadının cezası belli oldu. Doğukan Bağ’ın yakınları gelinlerine verilen cezayı az bularak isyan etti.

Abone ol

Geçtiğimiz 6 Mayıs günü tartıştığı kocası Doğukan Bağı, 5 bıçak darbesi ile acımasızca öldüren Emel Bağ’ın, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Mahkemede son kez savunmasını yapan Emel Bağ, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirtti.

Söz alarak konuşan Emel Bağ, mor saplı bıçağı apartmandaki delikten aşağıya attığını ifade ederek “Ben, ayakkabımı elime alıp aşağı inerken bıçak elimdeydi. Doğukan’ı o şekilde görünce ve insanlar elimde bıçağı görüp telaşlanmasın diye orada gördüğüm delikten aşağı attım. Aşağı inerek bıçağı saklamadım. Zaten o sırada Doğukan yaşıyordu. Yardım istediğimde de yaşıyordu. O’nla konuşmaya çalışıyordum. Pişmanım böyle olmasını istemezdim” dedi.



Mahkeme başkanı tarafları dinlenmesinin ardından, kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan Emel Bağ’ı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Emel Bağ’ın 5 yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan’ı (27) işyerinde bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıkarken, Emel Bağ’ın 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.