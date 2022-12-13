BIST 5.238
DOLAR 18,65
EURO 19,67
ALTIN 1.072,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de kocasını öldürdü! İfadesinde bakın ne dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de kocasını öldürdü! İfadesinde bakın ne dedi

 AYDIN’ın Efeler ilçesinde 5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de tartıştığı kocası Doğukan Bağ’ı kalbinden bıçaklayarak öldüren kadının cezası belli oldu. Doğukan Bağ’ın yakınları gelinlerine verilen cezayı az bularak isyan etti.

Abone ol

Geçtiğimiz 6 Mayıs günü tartıştığı kocası Doğukan Bağı, 5 bıçak darbesi ile acımasızca öldüren Emel Bağ’ın, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı.  Mahkemede son kez savunmasını yapan Emel Bağ, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirtti.

Söz alarak konuşan Emel Bağ, mor saplı bıçağı apartmandaki delikten aşağıya attığını ifade ederek “Ben, ayakkabımı elime alıp aşağı inerken bıçak elimdeydi. Doğukan’ı o şekilde görünce ve insanlar elimde bıçağı görüp telaşlanmasın diye orada gördüğüm delikten aşağı attım. Aşağı inerek bıçağı saklamadım. Zaten o sırada Doğukan yaşıyordu. Yardım istediğimde de yaşıyordu. O’nla konuşmaya çalışıyordum. Pişmanım böyle olmasını istemezdim” dedi.

Mahkeme başkanı tarafları dinlenmesinin ardından, kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan Emel Bağ’ı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Emel Bağ’ın 5 yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan’ı (27) işyerinde bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıkarken, Emel Bağ’ın 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi
Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi
Davutoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2 saatlik görüşme!
Davutoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2 saatlik görüşme!
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Vergi sisteminde köklü ve yapısal bir reforma ihtiyaç var
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Vergi sisteminde köklü ve yapısal bir reforma ihtiyaç var
Genç kızı tehdit edip asansörde istismarda bulundu! Flaş gelişme
Genç kızı tehdit edip asansörde istismarda bulundu! Flaş gelişme
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan Türkiye açıklaması
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan Türkiye açıklaması
6 yaşında gelin skandalında flaş gelişme! 3 isme tutuklama talebi
6 yaşında gelin skandalında flaş gelişme! 3 isme tutuklama talebi
Resmen onaylandı! 2008 yılından sonra doğanlar sigara kullanamayacak!
Resmen onaylandı! 2008 yılından sonra doğanlar sigara kullanamayacak!
Koca son bilgiyi verdi! 6 yaşındaki çocuğa kemik raporu yazan doktora...
Koca son bilgiyi verdi! 6 yaşındaki çocuğa kemik raporu yazan doktora...
Putin'in geleneksel yıl sonu basın toplantılarında 10 yıl sonra bir ilk
Putin'in geleneksel yıl sonu basın toplantılarında 10 yıl sonra bir ilk
Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum
Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum
Bakan Özer'den beklenen açıklama! 2023'te öğretmen ataması olacak mı?
Bakan Özer'den beklenen açıklama! 2023'te öğretmen ataması olacak mı?
Müge Anlı'daki Ömer Can Aslanhan olayı nedir? Yengesinin kanser parasını çaldı adını Ezel Bayraktar yapıp ATV'ye çıktı
Müge Anlı'daki Ömer Can Aslanhan olayı nedir? Yengesinin kanser parasını çaldı adını Ezel Bayraktar yapıp ATV'ye çıktı