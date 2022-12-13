90 yaşındaki adam cinnet getirdi! Dehşeti komşu anlattı: Ses duydum ve ‘eyvah’ dedim...

ORDU’nun Ünye ilçesinde cinnet getiren 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu. Olayda oğlu hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.

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Ordu'da Yaşar Ocak (90) isimli yaşlı adam, oğlu Kadir(60) ve gelini Emine Ocak (60) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlu ve gelinine tabancayla ateş açtı. Oğlu Kadir Ocak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Ocak ise ağır yaralandı.

“Gelini elinden kurtardım, vurduktan sonra odunla dövüyordu”

Baba Yaşar Ocak’ın elinden gelinini kurtardığını belirten Komşu Eşref Hızarbaşı, “Vefat eden Kadir, yoğurt almam için sabah saatlerinde beni aradı. Yola çıktım ki bir gürültü ses duydum ve ‘eyvah’ dedim. İçeri girdiğimde Kadir’in yerde yattığını gördüm. Gelinini de vurmuş ve sonra odunla dövüyordu. Elinden aldım çektim kenara. Emine’yi kurtardım. Bir dakika huzur vermedi ki çocuklara. Çocukların ocağını söndürdü işte. Üzgünüz” dedi.