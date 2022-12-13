BIST 5.260
DOLAR 18,65
EURO 19,66
ALTIN 1.071,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

90 yaşındaki adam cinnet getirdi! Dehşeti komşu anlattı: Ses duydum ve ‘eyvah’ dedim...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
90 yaşındaki adam cinnet getirdi! Dehşeti komşu anlattı: Ses duydum ve ‘eyvah’ dedim...

ORDU’nun Ünye ilçesinde cinnet getiren 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu. Olayda oğlu hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.

Abone ol

Ordu'da Yaşar Ocak (90) isimli yaşlı adam, oğlu Kadir(60) ve gelini Emine Ocak (60) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlu ve gelinine tabancayla ateş açtı. Oğlu Kadir Ocak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Ocak ise ağır yaralandı. 

“Gelini elinden kurtardım, vurduktan sonra odunla dövüyordu”

Baba Yaşar Ocak’ın elinden gelinini kurtardığını belirten Komşu Eşref Hızarbaşı, “Vefat eden Kadir, yoğurt almam için sabah saatlerinde beni aradı. Yola çıktım ki bir gürültü ses duydum ve ‘eyvah’ dedim. İçeri girdiğimde Kadir’in yerde yattığını gördüm. Gelinini de vurmuş ve sonra odunla dövüyordu. Elinden aldım çektim kenara. Emine’yi kurtardım. Bir dakika huzur vermedi ki çocuklara. Çocukların ocağını söndürdü işte. Üzgünüz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekim ayı sanayi üretimi verileriyle ilgili Bakan Nebati'den açıklama
Ekim ayı sanayi üretimi verileriyle ilgili Bakan Nebati'den açıklama
Gri kategoriye 2 çizik daha atıldı! PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı
Gri kategoriye 2 çizik daha atıldı! PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı
Kayıp aracı bulundu diye gitti gördüklerine inanamadı
Kayıp aracı bulundu diye gitti gördüklerine inanamadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan destek ödemesi müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan destek ödemesi müjdesi
Bakan Bilgin'den flaş EYT açıklaması! Beklenen tarihi verdi
Bakan Bilgin'den flaş EYT açıklaması! Beklenen tarihi verdi
 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç bulunamıyor iddiasına yanıt
 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç bulunamıyor iddiasına yanıt
Çavuşoğlu'ndan Nebati'ye ince gönderme: Bakanımızın ışıltılı gözlerine bakıp..
Çavuşoğlu'ndan Nebati'ye ince gönderme: Bakanımızın ışıltılı gözlerine bakıp..
Cinsel istismarda bulunan kayınbiraderini öldürdü!
Cinsel istismarda bulunan kayınbiraderini öldürdü!
İstanbul Ankara Antalya Eskişehir hava durumu şok yaşatacak meteoroloji uzmanı söyledi
İstanbul Ankara Antalya Eskişehir hava durumu şok yaşatacak meteoroloji uzmanı söyledi
Elektrikli otomobil kullanacaklara ödemelerde kolaylık hizmete girdi
Elektrikli otomobil kullanacaklara ödemelerde kolaylık hizmete girdi
TEDAŞ borçları siliniyor! Yeni torba kanunda detaylar belli oldu
TEDAŞ borçları siliniyor! Yeni torba kanunda detaylar belli oldu
CHP'li Özgür Özel'den 'Selçuk Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt
CHP'li Özgür Özel'den 'Selçuk Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt