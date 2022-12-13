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Gri kategoriye 2 çizik daha atıldı! PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gri kategoriye 2 çizik daha atıldı! PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı

Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin 'Gri' kategoride olduğu belirlenirken, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı.

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Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 1 terörist de sağ olarak ele geçirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin sözde YJA-Star Sorumlusu, Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer alan Sılav Koçer kod adlı Behiye Kaçar olduğu belirlendi.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Diğer teröristin Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer alan ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı Yakup Demir olduğu, teröristin 6 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6’ncı Piyade Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda, P.Söz.Er Görkem Akkuş’un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

Operasyonların devamında, JÖH ve Jandarma Komando Timleri ile çatışmaya giren ve bir mağarada sıkıştırılan 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmişti.

PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı

Sağ olarak ele geçirilen teröristin ise 2020 yılında yurt içine gönderilen sözde Gabar Cephesi Geli Takımı sorumlusu Bermal Zilan kod adlı Mihriban Sekmen olduğu, 2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında PKK/KCK-PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen birçok silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan terörist, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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