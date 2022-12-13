Elektrikli otomobil kullanacaklara ödemelerde kolaylık hizmete girdi

Eşarj ve Visa, Türkiye’de önemli bir yeniliğe imza atarak halka açık olan tüm Eşarj istasyonlarında Visa’nın yeni nesil kart saklama altyapısı “Visa Tek Tıkla Öde”yi kullanıma sundu.

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Enerjisa Enerji’nin yüzde 94 oranında çoğunluk hisselerine sahip olduğu hızlı şarj istasyonu şirketi Eşarj, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ve hızlı şarj istasyonu yatırımını teşvik etmek amacıyla iş birliklerine devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Eşarj’ın dijital ödemelerde dünya liderlerinden Visa ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, elektrikli araç kullanıcıları halka açık olan tüm Eşarj istasyonlarında cüzdanlarındaki banka, kredi veya ön ödemeli kartlarıyla hızlı ve kolay ödeme ile şarj kolaylığına erişiyor.

263 noktada, 170’i hızlı olmak üzere 494 şarj soketi ile hizmet veren şirket istasyonlarında müşteriler, Visa’nın yeni nesil kart saklama altyapısı olan “Visa Tek Tıkla Öde”den faydalanarak, uygulamada sakladıkları kartları ile ödemelerini zahmetsiz ve güvenli bir şekilde yapabilecek. İş birliğinin bir sonraki aşamasında ise, E-şarj uygulamasına sahip olmayanların da elektrikli araçların şarjı için, temassız özellikli banka, kredi ve ön ödemeli kartlarıyla ödeme yapabilmesi planlanıyor.

Eşarj’a entegre edilen “Visa Tek Tıkla Öde” altyapısıyla birlikte dijital ödeme deneyiminin yüz yüze ödemedeki kadar rahat ve konforlu olması planlanıyor. Eşarj uygulaması üzerinden kartını “Visa Tek Tıkla Öde” altyapısına kaydeden kullanıcılar, bundan sonraki tüm şarj işlemlerinde ödemelerini sistem üzerinde kayıtlı kartlarıyla tek tıkla gerçekleştirme rahatlığına kavuşacaklar. Ayrıca altyapı üzerinde kayıtlı olan kartlar, “Visa Tek Tıkla Öde” altyapısına sahip diğer işyerlerinde de ilave kayıt işlemi gerektirmeksizin kullanılabilecek. İş birliğinin getirdiği ödeme kolaylığı sayesinde, şarj işlem sayılarının da artması bekleniyor.

Elektrikli araçlara ve şarj istasyonlarına olan ilginin gün geçtikte arttığını belirten Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “E-mobilite, ülkemizde ve tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşıyor. Bu doğrultuda ekosistemi geliştirmek ve müşteri deneyimini iyileştirmek en büyük önceliğimiz. Bunu yaparken paydaşlarımızın katkıları ise çok kıymetli. Sektörünün önde gelenlerinden Visa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle elektrikli araç şarj istasyonu değer zincirinin her halkasını güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Visa Güney Avrupa Üye İşyeri ve Kart Kabul Başkanı Celal Cündoğlu şöyle konuştu: “Geçtiğimiz iki yılda tüketicilerin günlük hayatta dijital ödemelere olan talebi katlanarak arttı. Artık tüketiciler hem mobil cihazlarındaki uygulamalar aracılığı ile kolayca ödeme yapmak istiyor hem de daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını tercih ediyor. Biz tüketicilerin taleplerine teknoloji ve inovasyon yoluyla çözüm getirme gayretindeyiz. Bu bağlamda elektrikli araçların benimsenmesinin, daha sürdürülebilir bir dünya için önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz. Şirket ile kurduğumuz verimli iş birliği ile Visa’nın Tek Tıkla Öde altyapısı Eşarj ağına ve mobil uygulamasına entegre edildi. Bu sayede, Güney Avrupa bölgemizde bir ilk olarak hayata geçen bu uygulamayla Eşarj istasyonlarında kullanıcılara hızlı, kesintisiz ve güvenli bir dijital ödeme deneyimi sunmaktan ötürü mutluyuz” dedi.