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Valelere belge şartı geliyor! Ocak ayında yürürlüğe girecek

Valelere belge şartı geliyor! Ocak ayında yürürlüğe girecek

Valelere belge şartı başlıyor. Tecavüz ve uyuşturucu hükümlüsü vale olamayacak, psikoteknik rapor istenecek. Çizgiyi aşmadan parkedip, radyo açık gezmeyecekler.

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Kamuoyunda zaman zaman karıştıkları olaylarla gündeme gelen park valeleri için 1 Ocak itibarıyla “mesleki yeterlilik” belgesi zorunluluğu geliyor. Belge almak için “cinsel saldırı”, “çocukların cinsel istismarı”, “uyuşturucu madde ticareti”, “fuhuş” gibi suçlar ile “sarhoşluk” kabahatini işlememe şartı aranacak. Valelerden ayrıca “psikoteknik test raporu” da istenecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; önümüzdeki ay yürürlüğe girecek düzenlemeye göre valelere, yeterlilik belgesi için bir yıl içinde üç sınav hakkı tanınacak. Belge almak için başvuruda bulunacaklar, “cinsel saldırı”, “çocukların cinsel istismarı”, “reşit olmayanla cinsel ilişki”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “fuhuş” gibi suçlar ile “sarhoşluk” kabahatini, affa uğramış olsa bile işlememiş olacak, yetkili bir merkezden “psikoteknik test raporu” alacak, en az B sınıfı ehliyet bulunduracak.

Yazılı sınav olacak

Değerlendirme kapsamında valelere yazılı ve performans sınavı yapılacak. Yazılı sınavda yüzde 70 başarılı olan aday, performansa dayalı sınava alınarak becerileri ölçülecek.

Ambulans ve engelli aracı gibi araçları kullanmayacak olan valeler; şerit değiştirme, kavşaklardaki dönüşler, sollama yapma, hız kuralları gibi trafik kurallarına hakim olacak. Valelerin, platform sistemli otoparklar gibi teknolojik aksamlar konusunda da yetkinlikleri ölçülecek.

Performans sınavı, otoparka benzetilmiş bir alan üzerinde yapılacak. Belgeli vale adaylarından, acil durumlarda yapması gerekenleri sıralayabilmesi ve müşterilerden şikayet gelmesi halinde yapılması gereken işlemleri tanımlaması istenecek.

Yaka kartı zorunlu, kilometre takipte

Mesleki yeterlilik zorunluluğuna göre valeler, aracı peron çizgilerini aşmayacak şekilde park edecek, park edilen aracın radyosunun kapalı olup olmadığını kontrol edecek. Aracın anahtarını güvenlik kurallarına uygun şekilde, çanta, yelek ve anahtar dolabında muhafaza edecek.

Valeler aracı motoru durdurmadan, araç teslim formuyla müşteriye teslim edecek. Hizmet standardına uygun olarak, yüz yüze iletişimle müşteriyi uğurlayacak olan valeler, müşterinin güvenli şekilde park yerinden ayrılmasını sağlayacak. Valeler, iş kıyafeti giyerek tanıtıcı yaka kartı takacak.

Emniyet kemeri takılı

Valeler, araç teslim tutanağında, araç sahibinin adı-soyadı, GSM numarası, araç plakası, kabul saati, kilometresi, aracı kabul eden personel ve araçtaki hasar durumu bilgilerine yer verecek. Aracı hareket ettirmeden önce emniyet kemerini takacak olan valeler, araçtan inmeden önce de camları kapatacak, el frenini çekecek, vitesi park konumuna getirecek ve kapıları kilitleyecek.

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