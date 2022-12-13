BIST 5.220
DOLAR 18,65
EURO 19,68
ALTIN 1.072,29
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum yakında dedi müjdeyi duyurdu! Orta gelirliye yeni konut projesi geliyor

Bakan Kurum yakında dedi müjdeyi duyurdu! Orta gelirliye yeni konut projesi geliyor

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası için harekete geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merak edilen detayları anlattı. Peki Orta Gelire Konut Kampanyası'nda fiyat ne olacak?

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye konut projesinin yakında kamuoyuna açıklanacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz. Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz. Yakında açıklayacağız. Kampanya ile proje arzını da artırmak istiyoruz" dedi.

"Çalışıyoruz, yakında açıklarız"

Bakan Kurum, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, sosyal konut projesinin ardından orta gelirliye konut projesinde de çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah yakında açıklarız" ifadesini kullandı.

"Konut fiyatları halihazırda aşağı çekildi"

"Yapılanların karşılığı olsun istiyoruz" diyen Kurum, konut fiyatlarının halihazırda aşağı çekildiğine dikkat çekti. Bakan Kurum, "Kampanya ile talebi yönetmek ve proje arzının artırılması önemli" diye konuştu. Kurum, ikisinin aynı anda yürütülememesi halinde fiyatların yine yukarı çıkabileceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Dönmez'den flaş doğal gaz açıklaması: Bu yıl geçen yıla göre...
Bakan Dönmez'den flaş doğal gaz açıklaması: Bu yıl geçen yıla göre...
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım
Antalya'da skuter faciası! 2 gencin ölümüne neden oldu 15 yıl hapis istendi
Antalya'da skuter faciası! 2 gencin ölümüne neden oldu 15 yıl hapis istendi
İngiliz vatandaşı Jeanette Müslüman oldu 'Cennet' ismini aldı
İngiliz vatandaşı Jeanette Müslüman oldu 'Cennet' ismini aldı
Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Sanayi üretimi Ekim ayında yıllık yüzde 2,5 arttı
Sanayi üretimi Ekim ayında yıllık yüzde 2,5 arttı
Sabah işe giden kadına dehşeti yaşattı! Arkasından yaklaşıp...
Sabah işe giden kadına dehşeti yaşattı! Arkasından yaklaşıp...
Panik yaratan deprem! AFAD ve Kandilli şiddetini açıkladı
Panik yaratan deprem! AFAD ve Kandilli şiddetini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yaşında evlendirilen kız için ne dedi? Kabine sonrası bomba açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yaşında evlendirilen kız için ne dedi? Kabine sonrası bomba açıklama
6 yaşında evlendirilen kızın eşi Kadir İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı! Meğer veliahtıymış
6 yaşında evlendirilen kızın eşi Kadir İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı! Meğer veliahtıymış
EYT'de son dakika kararı AK Parti uyurdu EYT düzenlemesi ertelendi
EYT'de son dakika kararı AK Parti uyurdu EYT düzenlemesi ertelendi
İsrail, Suriye'de idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını paylaştı
İsrail, Suriye'de idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını paylaştı