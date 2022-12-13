Bakan Kurum yakında dedi müjdeyi duyurdu! Orta gelirliye yeni konut projesi geliyor

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası için harekete geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merak edilen detayları anlattı. Peki Orta Gelire Konut Kampanyası'nda fiyat ne olacak?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye konut projesinin yakında kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz. Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz. Yakında açıklayacağız. Kampanya ile proje arzını da artırmak istiyoruz" dedi.

"Çalışıyoruz, yakında açıklarız"

Bakan Kurum, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, sosyal konut projesinin ardından orta gelirliye konut projesinde de çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah yakında açıklarız" ifadesini kullandı.

"Konut fiyatları halihazırda aşağı çekildi"

"Yapılanların karşılığı olsun istiyoruz" diyen Kurum, konut fiyatlarının halihazırda aşağı çekildiğine dikkat çekti. Bakan Kurum, "Kampanya ile talebi yönetmek ve proje arzının artırılması önemli" diye konuştu. Kurum, ikisinin aynı anda yürütülememesi halinde fiyatların yine yukarı çıkabileceğini ifade etti.