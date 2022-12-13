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İsrail, Suriye'de idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını paylaştı

İsrail, Suriye'de idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını paylaştı

İsrail, Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını paylaştı ve nasıl yakalandığını açıkladı. Suriye'de üst makamlara yükselen Cohen'in hikayesi 2019 yılında diziye çevrilmişti.

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Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Cohen'in İsrailli yetkililere yazdığı 19 Şubat 1965 tarihli telgrafı ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Başkanı David Barnea'nın olaya ilişkin değerlendirmesi paylaşıldı.

Son mesajı

Cohen, son telgrafında İsrailli yetkililere, "önceki akşam Genelkurmay'da Suriye Cumhurbaşkanı Emin el-Hafız'ın da bulunduğu üst düzey subayların toplantısına katıldığı" haberini verdi.

Mesajları ele geçirildiği için yakalandı

Barnea, "Cohen, mesajlaşmanın fazla olmasından ya da merkezin sürekli bilgi göndermesini istemesinden dolayı değil, düşmanın mesajlarını ele geçirmesi nedeniyle yakalandı." ifadelerini kullandı.

Cohen'in Suriye'de görev yaptığı döneme ilişkin bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini belirten Barnea, Suriye'de idam edilen Cohen'in kalıntılarının İsrail'e getirilerek gömülmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Takma adı 'Kemal Emin Sabit'

İsrail'in en önemli casuslarından biri kabul edilen Eli Cohen, Kemal Emin Sabit takma adıyla 1962-1965 yıllarında Suriye'nin başkenti Şam'da görev yapmıştı.

Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle yakın ilişkiler geliştirerek Golan Tepeleri'ndeki askeri faaliyetlere ve devletin karar mekanizmasına ilişkin topladığı bilgileri İsrail'e aktaran Cohen, 18 Mayıs 1965'te idam edilmişti.

Dizisi çekilmişti

Suriye'de üst düzey ilişkiler kuran Eli Cohen'in hikayesi 2019 yılında The Spy (Casus) adıyla mini dizi olarak aktarılmıştı. 

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