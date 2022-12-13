Enerji krizi! Doğal gazda daha fazla tasarruf çağrısı

ALMANYA'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansının Başkanı Klaus Müller, doğal gaz kullanımında daha fazla tasarruf çağrısında bulundu.

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Müller, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek aylarda sıkıntı yaşanmaması için tasarrufun yüzde 20'lere çıkması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda toplam tasarruf sadece yüzde 13. Eğer bu bir aykırı değer olarak kalırsa, henüz endişelenmemize gerek yok. Ancak hava birkaç gün soğuk kalmaya devam edecek. Bu nedenle tasarruf çabalarımızı gevşetmememiz ve tüm kış boyunca devam ettirmemiz önemli."

Almanya'da geçen hafta itibarıyla doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95 olsa da uzmanlar, bunun soğuk kış aylarında gazın karneye bağlanmayacağını ya da elektrik kesintileri yaşanmayacağını garanti etmediği konusunda uyarıyor.