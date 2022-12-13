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TOGG için heyecanlandıran açıklama! Tarih belli oldu: Avrupa pazarına giriyor

TOGG için heyecanlandıran açıklama! Tarih belli oldu: Avrupa pazarına giriyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Berlin'de Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yaptı. Karakaş, "2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Karakaş aynı zamanda, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi.

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Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşündüklerini söyledi.

Karakaş, Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 15. Genel Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yaptı.

"2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz"
Planları doğrultusunda gelecek yılın mart ayı sonunda pazar alanı tanıtımı yapacaklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz. Henüz yönetim kurulumuzla ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadık. Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey'de İskandinav ülkeleriyle başlıyor çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın. Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa'ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz."

Viral olan videoya ilişkin açıklama
Gürcan Karakaş, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi.

Üretilen araçları testlere gönderdiklerini ifade eden Karakaş, "Araçlar testlere giderken uzun bir hazırlık sürecinden geçiyor sadece dokümantasyon ve kalibrasyon değil. Testlerden geri bildirimler gelebilir. Bazılarının tabir ettiği gibi üretip üretip bir kenara koymuyoruz. O nedenle elimizde gerçekten yok. O araç Alman şirketiyle yaptığımız testler için Almanya'ya gelmişti. Park ederken Twitter'a yakalandık." dedi. 

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