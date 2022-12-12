Tayyip Erdoğan şeriat anayasası mı istiyor?

Cumhuriyet Gazetesi'e konuşan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, AK Parti'nin çok iddialı bir şekilde şeriat devleti kurmak istediğini söyledi. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında Cindoruk'un bu sözlerini değerlendirdi.

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TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda 2023 seçimlerini 'rejimin referandumu' olarak tanımlaması ve “Yürürlükteki anayasa yerine şeri anayasa isteniyor. Bu seçimi yine şeriat yanlıları kazanırsa Türkiye sıkıntıya düşer” açıklamaları sonrası 'şeriat anayasası mı geliyor' soruları gündeme gelmeye başladı.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cindoruk'un bu sözlerini değerlendirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeriat anayasası isteyip istemediği ile ilgili konuştu.

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