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İran'dan flaş yaptırım kararı! Listedeki isimler belli oldu: Tüm mal varlıklarına el konuldu

İran'dan flaş yaptırım kararı! Listedeki isimler belli oldu: Tüm mal varlıklarına el konuldu

İRAN Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki 5 kurum ve 10 kişiye yaptırım kararı aldı. Yaptırım listesinde Charlie Hebdo dergisi de yer aldı.

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İran, AB'ye yeni yaptırımlar uyguladı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB ülkelerindeki 5 kurum ve 10 kişiye mütekabiliyet esasınca yaptırım uygulama kararı alındığı belirtilerek, “Kasten ve planlı bir şekilde ülkede teröre destek vermek, terörizmi ve şiddeti kışkırtmak, İran içerisinde insan hakları ihlaline neden olan şiddet, nefret ve öfkeyi teşvik ederek ülkede ayaklanma ve isyanlara neden olmaktan yaptırım kararı alındı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yaptırım listesine alınan kişilerin Alman Hava Kuvvetleri ve Ramstein Hava Üssü İletişim Komutanı Michael Trautermann, Irak'taki Alman Kuvvetleri Komutanı Albay Holger Kunkel, Avrupa Adalet Divanı Avukatı Eric David, Fransız diplomat ve politikacı Bernard Kouchner, Avrupa Parlamentosu üyesi Hannah Neumann, Almanya Parlamentosu’nun eski Başkanı Rita Sussmuth, Almanya Parlamentosu’nun eski Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Almanya Parlamentosu'nun eski üyeleri Volker Beck ve Norbert Lammert ile Almanya’nın eski Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer olduğu aktarıldı.

Yaptırım listesinde yer alan kurumlar arasında ise Farsça yayın yapan Çekya merkezli Radio Ferda ve Hollanda merkezli Radio Zamane ile Fransız Charlie Hebdo dergisi, İran-Irak savaşı döneminde Irak'a verilen kimyasal silahların üretiminde rol oynadıkları gerekçesiyle Almanya merkezli Water Engineering Trading GmbH (WET) ve Gidlemeister Projekta GmbH şirketleri bulunuyor.

Yaptırımlar arasında vize yasağı ve adı geçen kişilerin İran'a girişlerinin reddedilmesi ve İran’daki tüm mal varlıklarına el konulması yer alıyor.

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