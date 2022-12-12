HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: Yargıtay açıklama yapacak

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması isteği ile açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 10 Ocak 2023'te sözlü açıklama yapmasına karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 Ocak 2023'teki toplantısının gündemine bugün itibarıyla HDP'nin kapatılması isteği sebebi ile açılan davayı aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 10 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne gelerek, sözlü açıklama yapacak.

Şahin'in açıklamasının ardından belirlenecek günde ise HDP sözlü savunmasını gerçekleştirecek. Başsavcı Şahin'in sözlü açıklaması ve aynı zamanda HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından dava ile ilgili bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlamış olacak.

3'te 2 oy çokluğuyla karar verilecek

Verilecek olan raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenmiş olan günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.