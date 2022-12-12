Düzce yine sallandı! AFAD depremin şiddetini duyurdu

Geçtiğimiz ay 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de artçılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre son depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu.

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23 Kasım'da 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de artçılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi, 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Depremin ardından Düzce'de artçılar ise devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi, Düzce'de meydana gelen son depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu.