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6 yaşında evlendirilen kızla ilgili İsmailağa cemaati ve Yusuf Ziya Gümüşel iddiası!

6 yaşında evlendirilen kızla ilgili İsmailağa cemaati ve Yusuf Ziya Gümüşel iddiası!

6 yaşında evlendirilen kız çocuğuyla ilgili yazı kaleme alan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, edindiği kulisi paylaştı. Çelik, "Öğrendiğim kadarıyla bugün İsmailağa Vakfı’nda bir toplantı gerçekleşecek ve cemaatin önde gelen hocaları istişareler neticesinde bazı kararlar alacaklar." dedi.

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İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken kendisinden 23 yaş büyük Kadir İstekli ile evlendirmesi gündem oldu.

İsmailağa cemaatiyle ilgili olarak iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Ersin Çelik bir köşe yazısı kaleme aldı. 

“Konuşacak durumda olmadığını” söylediler

Çelik, bugünkü yazısında Yusuf Ziya Gümüşel’e ulaşmaya çalıştığını ancak çevresindekilerin “konuşacak durumda olmadığını” söylediklerini aktardı.

Olayla ilgili olarak İsmailağa cemaatinin de "özeleştiri" yapmasının zamanının geldiğini belirten Çelik, "İsmailağa Cemaati gibi köklü, bırakın Türkiye’yi dünyanın dört bir yanında mensubu olan bir yapının iletişiminin de çok güçlü ve sağlıklı olması gerekiyor. Gelenekleri ile var olan bir yapıdan bahsediyoruz ancak bu bünye artık yenilikleri de barındırmalı" dedi. 

"Yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum"

Çelik yazısında şu bilgiyi de aktardı:

"Öğrendiğim kadarıyla bugün İsmailağa Vakfı’nda bir toplantı gerçekleşecek ve cemaatin önde gelen hocaları istişareler neticesinde bazı kararlar alacaklar. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacak ben de merak ediyorum. Hiranur Vakfı gibi bağımsız ancak İsmailağa Cemaati ile ilintili gibi görünen oluşumlar için yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum."

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