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Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti! O sürücü gözaltında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti! O sürücü gözaltında

 ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde yol kenarında yürüyen kişiye çarparak yoluna devam eden kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

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 H.B'nin kullandığı plakası tespit edilemeyen kamyon, yol kenarında yürüyen A.C.Y'ye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.C.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada kimliği belirlenen kamyon sürücüsü H.B,  evinde gözaltına alındı.

 Kaza bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi. 

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