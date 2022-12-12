Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti! O sürücü gözaltında
ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde yol kenarında yürüyen kişiye çarparak yoluna devam eden kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.Abone ol
H.B'nin kullandığı plakası tespit edilemeyen kamyon, yol kenarında yürüyen A.C.Y'ye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.C.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada kimliği belirlenen kamyon sürücüsü H.B, evinde gözaltına alındı.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi.