BIST 5.211
DOLAR 18,64
EURO 19,70
ALTIN 1.074,52
HABER /  POLİTİKA

6 yaşında evlendirilen kız skandalı Karamollaoğlu olay oldu Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu iddiası

6 yaşında evlendirilen kız skandalı Karamollaoğlu olay oldu Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesine, Aslı Baykal'dan tepki geldi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partili vekiller, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayında hükümetin sessiz kaldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, devleti görevini yapmaya çağırdı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi.

Olayın aileyi rahatsız ettiğini gündemde tutulmaması gerektiğini savunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na değinen Aslı Baykal, Twitter hesabından paylaşım yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesini Karamollaoğlu üzerinden eleştirdi.

"O vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor"

Baykal, "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya…Diyebilirse Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" dedi.

Baykal, dün yaptığı paylaşımda da Karamollaoğlu'nun istismara sessiz kaldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'ndan himmet beklediğini belirten Baykal, "Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Vesile olanları dünyayı başlarına yıkın!

Öte yandan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından hafta sonu yaptığı paylaşımda “6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman’ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?” ifadelerine yer vermişti

Karamollaoğlu: Gündemde tutulmamasını arzu ederim

Geçtiğimiz günlerde Halk TV’de Özlem Akarsu Çelik’in sunduğu programa katılan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Evlenmek irade işidir. Bunun bir de iştimai yönü var. Toplumda kargaşa meydana geliyor. Bundan dolayı ben bu konunun hukuk önünde net bir şekilde belirlenene kadar gündeme gelmemesinin doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu aileyi, aile reddediyor. Aile bundan rahatsızsa bu noktada farklı fikirler varsa özellikle tabii ben sizi tenzih ederek söylüyorum medyada bu çok dikkat çeken bir konu. Ama önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine. Diyanet’in açıklaması da bu noktada. İslam rıza göstermez. Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplumu hem aileyi rahatsız ediyor."

İlgili Haberler
Yeni Şafak yazarından İsmailağa cemaati ve Yusuf Ziya Gümüşel iddiası: Bazı kararlar alınacak Temel Karamollaoğlu 6 yaşında evlendirilen kızla ilgili 'Gündemde tutulmamasını arzu ederim, ailesi rahatsız oluyor' dedi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara için en güzel haber yarın geliyor Meteoroloji tahmini şaşırttı İstanbul, İzmir, Antalya...
Foto Galeri Ankara için en güzel haber yarın geliyor Meteoroloji tahmini şaşırttı İstanbul, İzmir, Antalya... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vaaz görüntüleri ortaya çıktı! Meğer Kadir İstekli hem damadı hem de veliahtıymış
Vaaz görüntüleri ortaya çıktı! Meğer Kadir İstekli hem damadı hem de veliahtıymış
Hak İş'ten flaş asgari ücret açıklaması! Ciddi bir iyileştirmeyle...
Hak İş'ten flaş asgari ücret açıklaması! Ciddi bir iyileştirmeyle...
Ataşehir’de İETT aracının önünü kesip şoföre saldırdı
Ataşehir’de İETT aracının önünü kesip şoföre saldırdı
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama! Sonrasında oluşan yıldırım paniğe yol açtı
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama! Sonrasında oluşan yıldırım paniğe yol açtı
Kocaeli'de şüpheli şekilde 7. kattan düşen Sedefnur Çağlar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Kocaeli'de şüpheli şekilde 7. kattan düşen Sedefnur Çağlar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı
Mekke'de şiddetli yağışlar eğitime ara verdirtti evden dışarı çıkmayın uyarısı
Mekke'de şiddetli yağışlar eğitime ara verdirtti evden dışarı çıkmayın uyarısı
Milyonlar asgari ücrete zam bekliyor! CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu
Milyonlar asgari ücrete zam bekliyor! CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu
Edirne'de yasak balık avında korkunç olay! Dinamit patlayınca eli bileğinden koptu
Edirne'de yasak balık avında korkunç olay! Dinamit patlayınca eli bileğinden koptu
CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan bütçe görüşmelerinde sert sözler
CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan bütçe görüşmelerinde sert sözler
Ucuz kasko yaptırmanın yolu! Fiyatlar uçtu bunu yapın 14 bin lira yerine 6 bin liraya kasko yaptırın
Ucuz kasko yaptırmanın yolu! Fiyatlar uçtu bunu yapın 14 bin lira yerine 6 bin liraya kasko yaptırın
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Adım adım pahalılığı çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Adım adım pahalılığı çözüyoruz