6 yaşında evlendirilen kız skandalı Karamollaoğlu olay oldu Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesine, Aslı Baykal'dan tepki geldi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partili vekiller, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayında hükümetin sessiz kaldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, devleti görevini yapmaya çağırdı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi.

Olayın aileyi rahatsız ettiğini gündemde tutulmaması gerektiğini savunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na değinen Aslı Baykal, Twitter hesabından paylaşım yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesini Karamollaoğlu üzerinden eleştirdi.

"O vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor"

Baykal, "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya…Diyebilirse Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" dedi.

Baykal, dün yaptığı paylaşımda da Karamollaoğlu'nun istismara sessiz kaldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'ndan himmet beklediğini belirten Baykal, "Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Vesile olanları dünyayı başlarına yıkın!

Öte yandan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından hafta sonu yaptığı paylaşımda “6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman’ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?” ifadelerine yer vermişti