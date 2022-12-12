Ucuz kasko yaptırmanın yolu! Fiyatlar uçtu bunu yapın 14 bin lira yerine 6 bin liraya kasko yaptırın

TÜRKİYE'de araç sahipleri kaskoda yüzde 280 zammı görünce şoke oluyor. 2021 yılında 5 bin liraya kasko yaptıranlar bu sene 19 bin liraya ancak yaptırabiliyor. Peki, kasko fiyatını düşürmenin yolu var mı? Evet ucuza kasko yaptırmanın yolu var. Aslında kasko için bu paraları ödemeniz gerekmiyor. 14 bin lira yerine kaskoya 6 bin lira verebilirsiniz. Ucuza kasko yaptırmanın yolu da teminatlardan geçiyor.

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2022 yılında araç kasko fiyatları tam yüzde 280 oranında zamlandı. Geçen yıl 5 bin liraya kasko yaptıranların bu sene önüne gelen rakam 19 binden başlıyor. Bu zamlarda sigorta şirketlerinin kallavi zamları kadar araç fiyatlarının uçması da etkili oldu. Peki otomobili olan bu fiyatlardan kaskoyu nasıl yaptıracak? Çare kaskodan vazgeçmek mi? Bir çok araç sahibinin derdine derman olacak 'ucuz kasko' formülünü Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan verdi.

Kasko türleri

Araç bedelleri bu kadar artmışken, fiyatı yüksek bulup kaskodan vazgeçilemeyeceğine göre geri tek seçenek kalıyor, bütçeye göre kasko yaptırmak. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi her türlü teminatın içine dahil edildiği geniş kasko, ful kasko olayı artık bitti.

Bugün kaskoda dört farklı ürün var;

-Dar kasko,

-Kasko,

-Genişletilmiş kasko

-Tam kasko.



Yapılan kaskonun yüzde 95’i de genişletilmiş kasko. Tüm kaskolarda; çarpma, çarpışma, yanma, çalınma, başka araçların verecekleri zararlar ana teminatlardır. Bunlar olmadan kasko olmaz. Bunların üzerine ek teminatlar gelir. Nedir onlar? Terör zararları, aracınızla yurtdışına çıktığınızda orada olacak hasarlar, afet zararları, sigaranın vereceği zararlar, çekici zararları, anahtar çalınması sonucu hırsızlık teminatı, anahtar kaybı, kemirgen hayvanların vereceği zararlar. İşte tüketiciye sunulan ve herkesin satın aldığı kasko, bu teminatları içeren genişletilmiş kasko. Bir de bunların üzerine sigorta şirketi ikame araç, çekici hizmeti, mini onarım gibi ekstra hizmetleri de ekliyor. Düne kadar poliçeleri okumadığımızdan nasıl bir kasko aldığımızı bilmediğimiz gibi ‘teminatlar fiyatı ne kadar artırıyor, hepsi gerekli mi?’ sormazdık, sigortacı anlatmaya ihtiyaç duymazdı. Çünkü kasko fiyatı uygundu, hatta trafik sigortasından bile ucuzdu. Dediğim gibi durum artık değişti.

Daha az primle ucuza kasko yaptırmanın yolu

Peki, fiyatların bu kadar arttığı ortamda uygun fiyata kasko yaptırmak için ne yapmalı? Tek tek anlatayım.

* Genişletilmiş kaskodan vazgeçin.

* Kaskonun içindeki teminatlara tek tek bakın, gereksiz olanları çıkartın. Örneğin, sigara kullanılmıyorsa sigaranın verdiği zarar teminatını çıkarın. Ya da ‘benim aracıma kemirgenler zarar vermez’ diyorsanız bu teminatı almayın. Aracınızı yurtdışında kullanmıyorsanız bu teminata da gerek yok.

* Kasko ana teminatlarından birini almazsanız, mesela yanma teminatı almazsanız dar kasko yaptırın, fiyat bir anda yüzde 50 düşer.

* İlla da benim istediğim tamirhanede hasar onarımı yapılsın diye ısrar etmeyin, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislere götürürseniz fiyat ciddi düşer.

* İkame araç hizmetini ya da mini onarım hizmetini almayın, fiyat düşer.

* Sadece çalınma ve pert durumlarına karşı kasko yaptırır, ufak tefek hasarları cepten öderseniz kaskonun fiyatı yüzde 50 düşer.

Kasko fiyatını düşürmek için bunları yapın!

* Hasar onarımında marka yetkili servisleri tercih etmez, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel tamirhaneleritercih ederseniz kaskonun fiyatı yüzde 20-25 düşer. Örneğin, piyasa değeri 500 bin lira aracın kaskosu 10 bin lira tutuyorsa, fiyat 7.500 liraya düşer. Özellikle araç yaşı biraz yüksek olan sigortalıların bu seçeneği tercih etmesini öneririm.

* Sigorta şirketine, ‘belirli tutarın altındaki hasarları ben öderim, üzerini kasko ödesin’ derseniz, yani muafiyetli kasko yaptırırsanız, kaskonun fiyatı ciddi düşer. Örneğin, yüzde 1 muafiyet ya da 5 bin liraya kadar olan hasarı siz ödeyip, üzerini kaskonun içine sokarsanız, 10.000 liralık kasko, 7.500 lira iner. Muafiyet oranını yüzde 2’ye çıkarırsanız, yani 10.000 liraya kadar hasarı cebinizden öderseniz, fiyat yüzde 40 düşer, 10.000 liralık kaskonuz 6.000 lira olur. Bir tampon değişiminin bile 10 bin lira civarına geldiği piyasa koşullarında bazı hasarları sigortalının kendisinin onarım yaptırması daha ekonomik bir tercih olacaktır.

* Aracın sadece pert olma durumuna karşı kasko yaptırabilirsiniz. Aracın kısmi hasarlarını siz karşılar, sadece aracın kullanılamayacak hale gelmesi durumunda sigortanın zararı karşılamasını tercih ederseniz, kaskonun fiyatı yüzde 70-75 düşer. Yani, 10.000 liralık kasko, size 2.500-3.000 liraya gelir.

* Kasko sigortasından bazı teminatları çıkartarak primi düşürmek mümkün. Örneğin, ikame araç istemez, ihtiyari mali mesuliyeti sınırsız yerine 2-3 milyon lira ile sınırlandırırsanız kaskonuzun bedeli yüzde 10 azalır, 10.000 liralık kaskonuz 9.000 liraya düşer.

* Piyasa değeri 700-800 bin lira olan aracınıza tüm teminatları içeren genişletilmiş kasko yaptırdığınızda ödeyeceğiniz prim 14 bin lira iken, dar kasko yaptırırsanız 6 bin lira öderseniz.

* Piyasa değeri 1 milyon TL olan aracınıza genişletilmiş kasko yaptırırsanız 21 bin lira ödersiniz, dar kaskoyu tercih ederseniz fiyat 10 bin liraya düşer.