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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun protesto yürüyüşüne cevap: Yargıya güven

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun protesto yürüyüşüne cevap: Yargıya güven

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerin Adalet Bakanlığı'na düzenlediği protesto yürüyüşüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Adalet Bakanı Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun 6 yaşındaki çocuğa istismar olayına ilişkin Adalet Bakanlığı'na yaptığı yürüyüşle ilgili olarak, "Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı" diyerek "yargıya güvenelim sonucunu bekleyelim" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, şu ifadeleri kaydetti:

Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı.Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım:

Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı,bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş,

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış,iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır

Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat,ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır.

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