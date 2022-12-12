Bakan Nebati o eleştirilere sert çıktı! Boşuna şikayet etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yüksek döviz kurundan şikayetçi olan ihracatçılara yönelik "Döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil" dedi. Nebati, dövizdeki artışın, kendisinin "enflasyon planını" da bozacağını belirterek "Enflasyonu yukarı çekici etki yapabilir" diye konuştu.

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Uzun süredir yüksek seyreden döviz kuru ve enflasyon, vatandaşın belini büktü. Geçim sıkıntısı günden de güne ağırlaşırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mevcut gidişatla ilgili ekonomim.com'a değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonda baz etkisiyle yaşanacak gerilemenin mayıs sonuna kadar süreceğini, yaz rahatlığı ile birlikte ise gıdada negatif oranların görülebileceğini söyleyen Bakan Nebati, “2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı ve 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

'Matematiksel düşüş göreceğiz ama gerileme olmayacak"

Nebati, sözlerine "Vatandaş enflasyonda 'baz etkisi'ne değil, cebine bakar. Matematiksel düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak" diye devam etti.

"Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar"

Kur seviyesine ilişkin de konuşan Nebati, "İhracatçılar döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil" derken, "Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar. Enflasyonu yukarı çekici etki yapabilir" diye ekledi.

"Kredi vadesi 15 yıl olabilir"

Konut sektörünü canlandırmaya dönük “gerçek mortgage” hazırlıkları olduğunu belirten Bakan, "Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak" şeklinde konuştu.

"Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesi"

Asgari ücret konusunda "Memura, emekliye ne verilse haklarıdır" diyen Bakan Nebati, "Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur" görüşünü dile getirdi.

"Rusya’dan döviz ufak ufak geliyor"

Nebati, net döviz rezervinin 25 milyar dolar olduğunu söyleyerek "Rusya’dan döviz ufak ufak geliyor. Gelen turist bankalarımızda hesap açıyor. Bu bizim için çok iyi" dedi.