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Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı! Bekçilere yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı! Bekçilere yakalandı

 TEKİRDAĞ Çorlu’da drift atarken bekçilere yakalanan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

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Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan ekipler alanda bir otomobili kaygan zeminde drift atarken yakaladı.

Olay yerine gelen ekipler, sürücü Ş.K.’ye drift attığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira para cezası kesti. Çekiciyle bağlanarak Yediemin otoparkına konulan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

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