Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı! Bekçilere yakalandı
TEKİRDAĞ Çorlu’da drift atarken bekçilere yakalanan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.Abone ol
Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan ekipler alanda bir otomobili kaygan zeminde drift atarken yakaladı.
Olay yerine gelen ekipler, sürücü Ş.K.’ye drift attığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira para cezası kesti. Çekiciyle bağlanarak Yediemin otoparkına konulan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.