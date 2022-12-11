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Virajı alamadı uçurumdan hayvan damının üzerine düştü! Yaralılar var

Virajı alamadı uçurumdan hayvan damının üzerine düştü! Yaralılar var

AYDIN’ın Köşk ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, uçurumdan aşağıya devrilerek büyükbaş hayvanlarının bulunduğu besihanenin üzerine düştü. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

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Olay, Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan N.Ç. idaresindeki 09 AE 727 plakalı otomobil, uçurumdan aşağıya uçtu.

Yolun çamurlu olması ile birlikte kayan ve uçurumdan uçan otomobil bölgedeki bir besihanenin çatısına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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