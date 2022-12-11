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Esenyurt’ta 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını! Gözaltına alınanlar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt’ta 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını! Gözaltına alınanlar var

 ESENYURT'ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi. Damat ve yaşı küçük gelin karakola götürüldü. Tarafların aileleri polise saldırdı.

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Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı.

İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti. Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi.

Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Polis aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Gelin ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.

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