Ankara'da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı yaralılar var
ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yayalara çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 yaralı var...Abone ol
Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla kaldırımda bekleyen insanların arasına daldı.
Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Metrelerce sürüklenen araç ise park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.