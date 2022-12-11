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Ankara'da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı yaralılar var

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yayalara çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 yaralı var...

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Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla kaldırımda bekleyen insanların arasına daldı.

Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Metrelerce sürüklenen araç ise park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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