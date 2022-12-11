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Lodos vurdu! Yola çıkacaklar dikkat yeni sefer iptalleri var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lodos vurdu! Yola çıkacaklar dikkat yeni sefer iptalleri var

Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 12.15'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Daha sonra yapılan açıklamaya göre, şu seferler de iptal edildi:

"16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa(Mudanya),16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)."

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