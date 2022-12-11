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Muğla'da vahşet! Hepsi ölü bulundu ev sahibi gözaltında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da vahşet! Hepsi ölü bulundu ev sahibi gözaltında

MUĞLA'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü buldu. Hayvanların ölüm sebebinin tespiti için veteriner hekim bilirkişi olarak görevlendirildi. Ev sahibi ise gözaltına alındı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Marmaris'te bir evde çok sayıda hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle belirtilen adrese gitti.

Ev sahibi H.A'nın (74) ekiplere, evde 14-15 hayvan bulunduğunu ve ikametine girmelerine izin vermeyeceğini söylemesi üzerine, savcılıktan arama kararı çıkartıldı.

Kararı göstererek eve giren ekipler, içeride bazıları tehlikeli cins çok sayıda köpek olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekibi, hayvanları barınağa götürdü.

Yapılan aramada çok sayıda çürümüş kedi ve köpek ölüsüne rastlanılması üzerine ev sahibi H.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Hayvanların ölüm sebebinin tespiti için veteriner hekim bilirkişi olarak görevlendirildi.

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