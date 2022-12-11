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Borcunu ödemek için evlenen kadına şok! Yargıtay son noktayı koydu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Borcunu ödemek için evlenen kadına şok! Yargıtay son noktayı koydu

Borç batağına girdiği için evlenmeyi seçen kadın, Yargıtay'dan gelen haberle yıkıldı. Evlendikten sonra kocasından nafaka ve tazminat talep edenlerin planı suya düştü.

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Son zamanlarda artış gösteren 'maddi çıkar amacıyla' yapılan evliliklerle alakalı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar çıktı. Aile Mahkemesi'ne müracaat eden bir kadın, şiddetli geçimsizlik sebebiyle kocasından boşanmak istediğini bildirdi.

Yapılan yargılamada kocanın kusurlu olduğu gerekçesiyle kadın lehine nafaka ve tazminata hükmedildi. Davalı koca kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Davacı kadının borçlarını ödemek için evlendiğine dikkat çekilen kararda, "Aile kurma maksadı olmayıp sadece borçlarını ödetmek amacıyla evlenen kadın, boşanmada kusurludur" denildi.

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