Nüfus Müdürlüğü: Pasaport talebi artmasına rağmen mağduriyet yaşanmadı

Pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

"Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmedi"

Açıklamada, "Daha önceki uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebi, bu yıl daha yıl bitmeden 10 Aralık itibariyle 3 milyon 650 bini aşmış olup yıl sonunda ise 2 katını bulması beklenmektedir. Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına; üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir" denildi.

"Hafta sonu da ek mesai yapılıyor"

Mağduriyeti önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ile hafta sonu ek mesai yapıldığı belirtilerek, "Kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır" denildi.