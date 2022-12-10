BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.075,92
HABER /  GÜNCEL

Nüfus Müdürlüğü: Pasaport talebi artmasına rağmen mağduriyet yaşanmadı

Nüfus Müdürlüğü: Pasaport talebi artmasına rağmen mağduriyet yaşanmadı

Pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği açıklandı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

"Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmedi"

Açıklamada, "Daha önceki uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebi, bu yıl daha yıl bitmeden 10 Aralık itibariyle 3 milyon 650 bini aşmış olup yıl sonunda ise 2 katını bulması beklenmektedir. Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına; üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir" denildi.

"Hafta sonu da ek mesai yapılıyor"

Mağduriyeti önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ile hafta sonu ek mesai yapıldığı belirtilerek, "Kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pepe: Kupayı Arjantin'e versinler
Pepe: Kupayı Arjantin'e versinler
Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'ı tebrik etti
Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'ı tebrik etti
Abdullah Avcı oyuncularına ateş püskürdü: Dışarıda bırakırım
Abdullah Avcı oyuncularına ateş püskürdü: Dışarıda bırakırım
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Ümit Özdağ'dan suikast iddiası! Bakanlıktan cevap: Allah akıl fikir versin
Ümit Özdağ'dan suikast iddiası! Bakanlıktan cevap: Allah akıl fikir versin
Fenerbahçe, hazırlık maçında Salernitana'yı 3-0 mağlup etti
Fenerbahçe, hazırlık maçında Salernitana'yı 3-0 mağlup etti
Hülya Avşar: Açıkçası çok yakışıklı adam sevmiyorum
Hülya Avşar: Açıkçası çok yakışıklı adam sevmiyorum
Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı
Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı
Fas, Portekiz'i yenerek yarı finale yükseldi
Fas, Portekiz'i yenerek yarı finale yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak
Dünya Kupası'nda şok sakatlık! Sahayı sedyeyle terk etti
Dünya Kupası'nda şok sakatlık! Sahayı sedyeyle terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'teknoloji' yanıtı: İthal elemanlarını al Baykar'a git
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'teknoloji' yanıtı: İthal elemanlarını al Baykar'a git