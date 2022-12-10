Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı

Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale kalması üzerine Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo maç sonunda gözyaşlarını tutamadı ve büyük üzüntü yaşadı.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fas, 1-0'lık üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Portekiz ise turnuvaya çeyrek finalde veda ederek büyük bir sürprize imza attı.

Oyuna sonradan dahil oldu

Karşılaşmaya ise Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo damgasını vurdu. Maçın 51.dakikasında Ruben Neves yerine oyuna giren Cristiano Ronaldo, birçok pozisyona girsede golle buluşamadı ve Portekiz elendi.

Maç sonunda büyük üzüntü yaşadı

Fas'ın güçlü rakibi Portekiz'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nın dışına ittiği maçın sonunda dünya yıldızı Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.

Büyük olasılıkla son Dünya Kupası maçına çıktı

Turnuvaya çeyrek finalde veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Portekiz'de Ronaldo'nun üzüntüsü gözlerden kaçmadı. 37 yaşındaki oyuncu büyük olasılıkla Fas karşısında son Dünya Kupası maçına çıktı.