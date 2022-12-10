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Alevlerin arasından kurtarıldı! İtfaiyeciye sarıldı!

Alevlerin arasından kurtarıldı! İtfaiyeciye sarıldı!

Düzce'nin Hacıaliler köyünde metruk bir binadan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Düzce'de metruk binadaki yangında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ekiplerin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulunan, bir itfaiyeciye sarılan köpek, daha sonra sokağa salındı

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol aldı. Soğutma çalışması sırasında binadan köpek sesi geldiğini duyan ekipler, içeriye girerek hayvanı dışarıya çıkardı.

Ekiplerin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulunan köpek, daha sonra sokağa salındı.

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