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Yeni yılda cepler boşalacak! Aidatlara gelecek olan zam yuh çektirecek

Yeni yılda cepler boşalacak! Aidatlara gelecek olan zam yuh çektirecek

Satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki artış aidatlarda da kendisini gösterdi. Sektör yetkilileri; yüksek enflasyon, maliyet artışları ve faturalara gelen zamlar ile aidatlarda yüzde 100'e varan zam beklediklerini paylaştı.

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Ocak ayıyla birlikte 'zam dönemine' de girildi. Bu yıl satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki akıllara durgunluk veren artış aidatlara da yansımıştı. Yeni yılla birlikte ise yüksek enflasyonun, apartman ve sitelerdeki aidatlara yüksek oranda yansıyacağı düşünülüyor.

NTV'de yer alan habere göre, sektör yetkilileri, yüksek enflasyonun site ve apartman aidatlarına yansıtılacağını paylaşırken fatura ve maliyet artışları ile yüzde 100'e yakın zam beklediklerini paylaştı.

Aidat tutarı nasıl belirleniyor?

Aidat fiyatlarında yasal olarak herhangi bir artış sınırı bulunmuyor.

Binanın aidatı belirlemek için öncellikle bir işletme projesinin bulunması gerekiyor. Bu projede gayrimenkulün bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarları yer alıyor.

Buna göre, her kat malikinin vermesi gereken aidat oranı belirleniyor. Ancak vatandaşların bu tutara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Yetkililer, bedelin ekonomik gerekçelere uygun olmadan hatalı belirlendiğini düşünen kat maliklerinin, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabileceğini ifade ediyor. Ayrıca site yönetimine başvurarak da revize talebini dillendirebileceklerini söylüyor.

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