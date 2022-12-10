Kılıçdaroğlu 6 yaşındaki gelin olayıyla ilgili hükümete tepki: Dünyayı başlarına yıkın neyi bekliyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken dini nikâhla evlendirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, iktidara tepki gösterdi.

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yı Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiası ülkenin gündemine oturdu.

Cinsel istismara tepki gösteren siyasilerden bir biri ardına açıklamalar geldi. İktidarı harekete geçmeye çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın!" dedi.

“Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın!”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman’ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?” paylaşımında bulundu.