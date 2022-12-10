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Jorge Jesus'u Brezilya'ya önerdi: Fenerbahçe taraftarı ölümle tehdit etti!

Jorge Jesus'u Brezilya'ya önerdi: Fenerbahçe taraftarı ölümle tehdit etti!

2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya 1-1 sona eren maçın ardından Hırvatistan'a penaltılarda mağlup oldu. Mücadelenin ardından Jorge Jesus hakkında atılan bir tweet ortalığı adeta birbirine kattı.

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ünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarda yenilen Brezilya, bu dev turnuvaya veda eden takım oldu. Mağlubiyet sonrası Brezilyalı taraftarlar sosyal medyadan eleştiriler yağdırdı.

Bunun yanı sıra alınan sonuçtan memnun kalmayan sambacı futbolseverler, yeni teknik direktör arayışlarına medyadan başladı. Dünya Kupası'na veda eden Brezilyalı taraftarlar sosyal medyadan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a yoğun ilgi gösterdi.Kısa sürede gündem olan tecrübeli teknik adam için 'Brezilya Milli Takımı'na gel' mesajları atıldı.

Breazilyalı gazeteciden Jesus tweeti
Brezilya'nın elenmesinin ardından Globo'da görev yapan Alvaro Gribel, "Alo Jorge Jesus' tweeti attı.

Gribel'in bu tweeti kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Fenerbahçeli taraftarlardan ise büyük tepki aldı.

Bir süre sonra Gribel yeni bir tweet paylaşarak Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi. Gribel paylaşımında, "Fenerbahçe taraftarları tarafından ölümle tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır" ifadelerine yer verdi.

Brezilyalı gazeteci, daha sonra twitter üzerinden yaptığı iki paylaşımı da sildi. 

Geçen aylarda Brezilya Futbol Federasyonu'nun Jesus'u teknik direktörlük görevi için gündemine aldığına dair haberler paylaşılmıştı. 

Jesus'un Fenerbahçe ile bu sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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