Murat Sancak transferi doğruladı! "Galatasaray ve Fenerbahçe istiyor"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı belirtilen Samet Akaydın için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teklifleri doğruladı.

Abone ol

Devre arası transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın'ı gündemine almıştı. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak, sarı-lacivertlilerin ilgisini doğrularken Galatasaray'ın da 28 yaşındaki oyuncuya talip olduğunu söyledi.

Fotomaç'ın haberine göre; Sancak, "Samet Akaydın için Fenerbahçe'den teklif olduğu doğru. Ancak henüz anlaşmadık. Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da istiyor. İki kulüple de temaslarımız devam ediyor. Transfer dönemi geldiğinde bakıp, kararımızı vereceğiz" dedi.

28 yaşındaki Akaydın bu sezon ligde 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gole imza attı. 1.90 boyundaki oyuncu sağ ve sol stoper olarak görev alabiliyor. Samet'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro. Oyuncunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.