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Türkiye'den Rusya'ya YPG konusunda mutabakat metnini yerine getir çağrısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'den Rusya'ya YPG konusunda mutabakat metnini yerine getir çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'le yaptığı görüşmelerde, PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yineledi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) reformu, İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanması, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

İstanbul Tahıl Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin hususların istişare edildiği görüşmelerde, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevk edilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulandı.

İstişarelerde Ukrayna’daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilerek bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulandı. Bu kapsamda Türkiye'nin taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğu yinelendi.

Görüşmede, Suriye‘nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanırken ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yer alan Yol Haritası temelinde siyasi çözüm bulunması gerekliliğine işaret edildi.

Öte yandan sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, Türkiye'nin milli güvenliğe yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılık yinelendi ve bu bağlamda Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisi ifade edildi.

İstişarelerde, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadığı; bu mekanizmayla çizgi ötesi yardımların da devam ettirilmesinin faydalı olacağı kaydedildi.

Görüşmede, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine işaret edildi ve ülkede en geniş toplumsal uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimler düzenlenmesine destek ifade edildi.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalar hilafına yürütülen faaliyetlere son verilmesinin önemini vurguladı.

Öte yandan görüşmede, BM’de reform ihtiyacı ele alındı, BM’nin ve özellikle Güvenlik Konseyinin oluşumunun ve karar alma mekanizmasının daha kapsayıcı, adil ve etkin bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiği belirtildi.

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