6 yaşındaki gelin olayı Latif Şimşek patladı: Bu iğrenç olay üzerinden İslamiyet hedef alınıyor

6 yaşındaki gelin olayı ile ilgili "Bu bir sapkınlıktır, bu bir pedofilidir, bu bir insanlık suçudur" diyen yazar Latif Şimşek, "Bu iğrenç olay üzerinden İslamiyet’i hedef almaya çalışanların çabası da beyhudedir." ifadelerini kullandı.

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Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiaları ülke gündemine oturdu.

6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüze uğradığını iddia ederek mahkemeye başvuran kızla ilgili tartışmalar sürüyor.

tv100 yazarı Latif Şimşek, "İddialar doğruysa kopsun kıyamet!" başlıklı yazısında çocuk gelin olayını değerlendirdi.

"Yüce dinim İslam’ın mensubu olamaz"

Şimşek, "Dokuz-on yaşlarında kız çocuğunun hangi şartlarda evlenebileceğini soran, bunu araştıran, yorumlayan, ayetlerden, hadislerden, mezheplerden kaynak göstererek izah etmeye çalışanlar, benim inandığım Allah’ın kulu, benim Peygamberim Hazreti Muhammed’in ümmeti, yüce dinim İslam’ın mensubu olamaz. Bu bir sapkınlıktır, bu bir pedofilidir, bu bir insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.

"Hak edenin, hak ettiği cezayı almasıdır"

Yasal süreci takip etmek hepimizin vicdan borcu olduğunu söyleyen yazar, olayı İslam dinine getirenlere tepki göstererek yazısın şu sözlerle tamamladı:

"Bu siyasetin konusu değil. Bu cemaatlerin, vakıfların, derneklerin, kurum ve kuruluşların konusu değil. Bu çarpık bir zihniyetin sonucu. Cehaletin, ilkelliğin, iki bacak arasına hapsedilmiş yaşam anlayışının getirdiği dramatik bir netice.

İddiaların odağındaki isim bir cemaatin ileri gelenlerinden biri. İddiaların odağındaki baba da, o cemaatin üst düzeyinden. İddiaların dibine kadar araştırılmasını, doğru-yanlış tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını en çok isteyenlerin de bu cemaatin üyelerinin olması gerekir.

İddialar doğruysa da, yalan-yanlışsa da, bunu ortaya çıkaracak olan isteseniz de istemeseniz de yargı mekanizmasıdır. Bize düşen, yargılama sürecinde bir müdahale olup olmadığını takip etmektir. Hak edenin, hak ettiği cezayı almasıdır. Adaletin tecelli etmesidir.

Eğer bir iftira, bir provokasyon söz konusu ise bunu ortaya çıkaracak olan da yargıdır. Bu iğrenç olay üzerinden İslamiyet’i hedef almaya çalışanların çabası da beyhudedir."

İslamiyet, sadece çocuklara değil, Allah’ın yarattığı tüm varlıklara merhametli ve adaletli olmayı emreder.

O pis ellerinizi çekin çocuklarımızın üstünden. O pis dillerinizi de uzak tutun yüce dinimizden."