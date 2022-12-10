Şevket Çoruh sevenlerini üzmüştü! Arka Sokaklar'dan ayrılık nedenini ilk kez açıkladı

Oyuncu Şevket Çoruh, 16 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde Komiser Mesut Günler karakterini oynamıştı. 17. sezonuna giren diziden ayrılık kararını açıklaması ile Arka Sokaklar seyircisini üzen Şevket Çoruh, diziden neden ayrıldığını ve dönüp dönmeyeceğini katıldığı Youtube programında ilk kez açıkladı. İşte Şevket Çoruh'un açıklamaları...

Abone ol

49 yaşındaki oyuncu Şevket Çoruh, 17. sezonuyla ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca Mesut Günler karakterini canlandırmıştı. Ayrılık kararı ile Arka Sokaklar seyircisini oldukça üzen Şevket Çoruh, Mesut Günler karakterini oynamayı neden bıraktığını ve diziye geri dönebilme ihtimali ile ilgili merak edilenleri konuk olduğu bir YouTube yayınında açıkladı.

YouTube'de İnci Sözlük kanalının bir yayınına konuk olan Şevket Çoruh, projeden geri dönüp dönmeyeceği sorusuna da cevap verdi.

''Mesut komiser'i ikna edemedim''

Şevket Çoruh, "Mesut'u çok özledik ne olur geri dön ağabey. Sensiz olmuyor" yorumuna, esprili bir dil ile şu cevabı verdi: "Ben Mesut ile konuştum. Biraz agresif birisi biliyorsunuz, çok laftan anlamıyor. Kesinlikle dönmem dedi. Vallahi ikna edemedim yani, keşke ikna olsa ama... Emekliye ayrılmak konusunda çok ısrar ediyor, çok yorulmuş."

''Diziden ayrılmamın pek çok sebebi var''

Kendisine yöneltilen "Arka Sokaklar'dan ayrılırken ne düşündün ağabey? Sence bu son sana yakıştı mı? Neden ayrıldın?" şeklindeki soruya da cevap veren Çoruh, ayrılık sebebini ilk kez bu kadar net açıkladı: "Tabi ki çok önemli ama 17 yıl sonra neden ayrıldın cümlesi birazcık şey geliyor bana... Birincisi çok yoruldum, ikincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu. Ki pandemi dönemi, 19 ay tiyatro öksüz kaldı. Kapalı kaldı ve orayı tekrar toparlamam gerekiyordu. Birçok sebebi var ama dediğim gibi ben de yoruldum. Aslında çok sevdiğim bir karakter olmasına rağmen... Asıl sebep de bu aslında. Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. Tiyatroya birazcık özen göstermek... 17 sene boyunca hiçbir kış filmim yok mesela. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içerisinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için."