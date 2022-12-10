Gelecek Partisi asgari ücret beklentisini açıkladı altı olmaz dedi

Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışmaları devam ederken siyasi partiler de önerilerini paylaşıyor. Gelecek Partisi Genel Merkezi asgari ücretin 9 bin 500 TL olmasını önerdi.

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Türkiye'nin ekonomi gündemi arasında ilk sırayı asgari ücret alıyor. Bazı kesimleri doğrudan bazı kesimleri ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili öneriler gelmeye devam ediyor.

Çalışan açlığa mahkum edilmesin

Gelecek Partisi resmi hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Çalışanı açlığa mahkum etmeyecek asgari ücret 9.500 TL" denildi. Paylaşılan videoda enflasyona ve vatandaşın alım gücüne dikkat çekildi. Vatandaşların açlık sınırına mahkum edilmemesi için asgari ücretin bu rakamın altında olmaması gerektiğine vurgu yapıldı.