BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.075,92
HABER /  EKONOMİ

BDDK'dan bankaların döviz pozisyonlarına ayar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BDDK'dan bankaların döviz pozisyonlarına ayar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) yapılan düzenlemeyle, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e çekildi.

Abone ol

BDDK tarafından "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikler kapsamında, bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı yönlü revize edildi.

Buna göre, mevcut uygulamada yüzde 20 düzeyinde belirlenmiş olan standart oran yüzde 5'e indirildi. Söz konusu değişiklik, 9 Ocak 2023'ten itibaren yürürlükte olacak.

Öte yandan, yapılan değişiklikle kurula, standart oranları, bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla 4 katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip 1 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde 4'te 1'ine kadar indirme yetkisi tanındı.

Yönetmelik, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını, ayrıca öz kaynaklarıyla uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutmasını temin etmek amacıyla uygulayacakları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Söz konusu yönetmelik 2006'da yayımlanırken, en son güncelleme 2014'te yapılmıştı.

Son değişiklikle, geçen süre zarfında diğer düzenlemelerle getirilen değişikliklerin yönetmeliğe yansıtılması ve bankaların kendi içsel uygulamaları kapsamında hesapladıkları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına daha yakın hesaplama yapılması hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda'yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde
Hollanda'yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde
Bolu Belediyesi'nde ilginç sigara kararı: İçmeyen fazla maaş alacak
Bolu Belediyesi'nde ilginç sigara kararı: İçmeyen fazla maaş alacak
DSÖ: Bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor
DSÖ: Bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor
Anadolu Efes EuroLeague'de fırtına gibi esiyor
Anadolu Efes EuroLeague'de fırtına gibi esiyor
Çin ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri
Çin ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri
Arap gazetesi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad barışacak mı?
Arap gazetesi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad barışacak mı?
ABD'den Rusya ve İran açıklaması! Askeri destek sağlıyor
ABD'den Rusya ve İran açıklaması! Askeri destek sağlıyor
Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten ders almalı!
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten ders almalı!
Elon Musk, Twitter’da yakında 1,5 milyar hesabı silecek
Elon Musk, Twitter’da yakında 1,5 milyar hesabı silecek
Hüseyin Örs: TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir
Hüseyin Örs: TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom CEO'su Aleksey Miller ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom CEO'su Aleksey Miller ile görüştü