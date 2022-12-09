Arap gazetesi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad barışacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşüp görüşmeyeceğinin tartışıldığı bu günlerde Arap gazetesi Asharq Al-Awsat, dikkat çeken bir haber yaptı. Habere, "Türkiye-Suriye barışı hâlâ uzak" başlığı atıldı.

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Türkiye bir yandan Suriye'nin kuzeyine kara harekatının sinyali verirken, bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz" sözlerini konuşuyor. Son olarak ABD'nin eski Şam büyükelçisi yayınladığı yazısında iki ülke arasındaki ilişki ve liderlerin olası görüşmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Barış hala uzak"

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat'ta yayınladığı yazısına "Türkiye-Suriye barışı hâlâ uzak" başlığını attı. Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad arasındaki ilişkiyi ele alan Ford, ikilinin sadece "Suriye'deki Kürt grupların özerkliğine itiraz" konusunda uzlaştığını aktardı.

Esad seçimleri bekliyor

Öte yandan Ford, yaklaşan 2023 seçimlerini işaret ederek Beşar Esad'ın sonuçları beklediğini belirterek şu ifadelere yer verdi; "Esad, Güçlü Türk muhalefetinin Erdoğan'ın tüm Suriye politikasına saldırmasını izliyor. Muhalefet partileri Şam'la hızlı bir siyasi açılım çağrısı yapıyor.

"Putin'in teklifini reddetti"

Esad muhtemelen Türkiye'de muhalefet haziran seçimlerini kazanırsa Türkiye'nin muhalif savaşçılara desteğini daha kolay yok etmeyi umuyor. Bu nedenle Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi için Putin'in yaptığı teklifi kibarca reddetti"