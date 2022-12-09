Anadolu Efes EuroLeague'de fırtına gibi esiyor

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'de deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'u 86-60 mağlup etti.

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşı karşıya geldi.



Mücadele 86-60 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi. Efes'te Beaubois 20, Micic 19 sayıyla mücadele etti.



Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son beş maçını kazanarak iyi bir çıkış yakaladı.

Lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.

Avrupa'da 779. maç

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 779. maçını yaptı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 779 karşılaşmada 445 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 531. müsabakasına çıkan Anadolu Efes, organizasyonda 531 mücadelenin 288'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.