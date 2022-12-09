Hüseyin Örs: TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir

Bütçe görüşmelerindeki gerginlikte kafasından yaralanan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, "TBMM yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir" dedi.

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5 Aralık'ta TBMM bütçe maratonuna başladı. 12 gün sürecek maratonun daha ilk gününde gerilimli bir havaya girildi.

Sık sık tartışmalarla bölünen görüşmeler, daha ikinci gününde yumruklu kavgaya sahne oldu.

Hastanelik oldu

Çıkan kavgada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle kafası açılan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Örs'ün kalbi elektroşok ile yeniden çalıştırıldı.

Taburcu edildi

İHA'nın haberne göre; İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ankara’da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

"TBMM yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir"

İyi Partili Örs, hastane önünde yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan olayın istenmeyen bir olay olduğunu ifade ederek, “Yapılan tetkitler sonucuna taburcu olmamıza karar verildi. Kontrollerimiz devam edecek. Ben aziz milletimize teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda çok sayıda destek mesajı aldım, ziyaretçiler oldu.

Bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan genel başkanlara, milletvekillerine, siyasi parti temsilcilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda iyiyim, sağlığım iyi. Bundan sonra iyi olur inşallah. Hadisenin oluş şekli ve sonrasında çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz TBMM’de aziz milletimize hizmet etmek için varız. TBMM yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir.” dedi