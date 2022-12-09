BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,66
ALTIN 1.078,91
HABER /  GÜNCEL

Hüseyin Örs: TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir

Hüseyin Örs: TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir

Bütçe görüşmelerindeki gerginlikte kafasından yaralanan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, "TBMM yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir" dedi.

Abone ol

5 Aralık'ta TBMM bütçe maratonuna başladı. 12 gün sürecek maratonun daha ilk gününde gerilimli bir havaya girildi.

Sık sık tartışmalarla bölünen görüşmeler, daha ikinci gününde yumruklu kavgaya sahne oldu.

Hastanelik oldu

Çıkan kavgada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle kafası açılan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Örs'ün kalbi elektroşok ile yeniden çalıştırıldı.

Taburcu edildi

İHA'nın haberne göre; İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ankara’da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

"TBMM yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir"

İyi Partili Örs, hastane önünde yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan olayın istenmeyen bir olay olduğunu ifade ederek, “Yapılan tetkitler sonucuna taburcu olmamıza karar verildi. Kontrollerimiz devam edecek. Ben aziz milletimize teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda çok sayıda destek mesajı aldım, ziyaretçiler oldu.

Bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan genel başkanlara, milletvekillerine, siyasi parti temsilcilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda iyiyim, sağlığım iyi. Bundan sonra iyi olur inşallah. Hadisenin oluş şekli ve sonrasında çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz TBMM’de aziz milletimize hizmet etmek için varız. TBMM yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir.” dedi

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom CEO'su Aleksey Miller ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom CEO'su Aleksey Miller ile görüştü
Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi
Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi
Süper Lig'de dört haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de dört haftanın programı belli oldu
Nar çekirdeğinin faydaları! Kabuğundan çay yapın Nar suyu ile gençleşin
Nar çekirdeğinin faydaları! Kabuğundan çay yapın Nar suyu ile gençleşin
Putin'den tehdit! Bunu yapan ülke yeryüzünden silinecektir
Putin'den tehdit! Bunu yapan ülke yeryüzünden silinecektir
Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
TFF, tam 17 yıl sonra bu kararı verdi!
TFF, tam 17 yıl sonra bu kararı verdi!
Avrupa Birliği, kripto kazançlarını vergilendirmeye hazırlanıyor
Avrupa Birliği, kripto kazançlarını vergilendirmeye hazırlanıyor
Kuvars Optik büyüyor
Kuvars Optik büyüyor
Vahşette karar! Önce boğdu sonra canlı canlı yaktı: Annem şimdi rahat uyuyacak
Vahşette karar! Önce boğdu sonra canlı canlı yaktı: Annem şimdi rahat uyuyacak
CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu net rakamı duyurdu
CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu net rakamı duyurdu
Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama
Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama