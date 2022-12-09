Kuvars Optik büyüyor

Kuvars optik yolculuğuna 2016 yılında Akbatı AVM de kurucumuz Özgür Erakpınar’ın girişimleri ile başladı ve kısa süre de tüketicinin lüks grup gözlükte dikkatini çekti.

Abone ol

Tüketicinin değişen ihtiyaçlarına yönelik inovatif ve yenilikçi çözümler sunarak, optik ve güneş gözlüğü modasının, Türkiye’de global ile aynı anda en yeni koleksiyonlarını öncelikli olarak müşterilerimize sunmak ve marka bilinirliğimizi en üst sıraya taşımak en büyük hedefimiz ve hayalimizdir. Sizlere her noktada ulaşamayacağınız özel tasarım ürünleri sunarak, sizlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz.

Bugün İstanbul da 8 mağazamız ve İzmir Çeşme Marina da 1 tane olmak üzere toplam 9 tane mağazamız ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Mağazalarımız tasarımları ile ön plana çıktığı kadar içeriye girdiğiniz andan itibaren kendinizi evinizde gibi hissetmeye başlıyorsunuz; lüks ve konfor tasarımlar, güler yüzlü çalışanlarımız ve ikramlarımız ile keyifli

bir alışveriş başlıyor. Mağazalarımıza gelemeyen siz değerli müşterilerimiz için ise ‘’kuvarsoptik.com’’ ve ‘’Beymen’’ platformları üzerinden sizlere ulaşmaya ve ulaştırmaya çalışıyoruz.

İtalyan ruhu MOVITRA, Asya rüzgârı EQUE.M ve PROJECT PRODUKT, Fransız

esintisiyle FACE A FACE, ALIUM, WOOW gibi dünyaca ünlü markaların TÜRKİYE distribütörlüğünü yapıyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ekibimiz ve mağazalarımız ile sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz.

Optik sektöründeki 30 yıllık perakendecilik deneyimi ve tecrübelerimizden yola çıkarak yolumuza bir diğer ağımız Kuvars Grup olarak distribütörlüğünü yaptığımız markaları sektörümüzün önde gelen firmaları ile iş ortaklığı oluşturarak, var olan pazar ağımızı büyütmeyi ve şirketimizi hedeflediğimiz vizyonda geliştirmeye ve Türkiye’nin en büyük lüks grup gözlük firması olma yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz. Toptancılık sektörüne girme fikri işletmelerin satmış olduğumuz markaları hem duruş hem de kullanış açısından beğenmesi ve kendi mağazalarında da satmak istemesi doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Kuvars Grup olarak bizlere değer veren tüm işletmelere aynı değer ve saygıyı vererek markalarımızı sizlere buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.