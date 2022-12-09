BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,62
ALTIN 1.075,87
HABER /  GÜNCEL

Kuvars Optik büyüyor

Kuvars Optik büyüyor

Kuvars optik yolculuğuna 2016 yılında Akbatı AVM de kurucumuz Özgür Erakpınar’ın girişimleri ile başladı ve kısa süre de tüketicinin lüks grup gözlükte dikkatini çekti.

Abone ol

Tüketicinin değişen ihtiyaçlarına yönelik inovatif ve yenilikçi çözümler sunarak, optik ve güneş gözlüğü modasının, Türkiye’de global ile aynı anda en yeni koleksiyonlarını öncelikli olarak müşterilerimize sunmak ve marka bilinirliğimizi en üst sıraya taşımak en büyük hedefimiz ve hayalimizdir. Sizlere her noktada ulaşamayacağınız özel tasarım ürünleri sunarak, sizlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz.

Bugün İstanbul da 8 mağazamız ve İzmir Çeşme Marina da 1 tane olmak üzere toplam 9 tane mağazamız ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Mağazalarımız tasarımları ile ön plana çıktığı kadar içeriye girdiğiniz andan itibaren kendinizi evinizde gibi hissetmeye başlıyorsunuz; lüks ve konfor tasarımlar, güler yüzlü çalışanlarımız ve ikramlarımız ile keyifli
bir alışveriş başlıyor. Mağazalarımıza gelemeyen siz değerli müşterilerimiz için ise ‘’kuvarsoptik.com’’ ve ‘’Beymen’’ platformları üzerinden sizlere ulaşmaya ve ulaştırmaya çalışıyoruz.

İtalyan ruhu MOVITRA, Asya rüzgârı EQUE.M ve PROJECT PRODUKT, Fransız
esintisiyle FACE A FACE, ALIUM, WOOW gibi dünyaca ünlü markaların TÜRKİYE distribütörlüğünü yapıyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ekibimiz ve mağazalarımız ile sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz.

Optik sektöründeki 30 yıllık perakendecilik deneyimi ve tecrübelerimizden yola çıkarak yolumuza bir diğer ağımız Kuvars Grup olarak distribütörlüğünü yaptığımız markaları sektörümüzün önde gelen firmaları ile iş ortaklığı oluşturarak, var olan pazar ağımızı büyütmeyi ve şirketimizi hedeflediğimiz vizyonda geliştirmeye ve Türkiye’nin en büyük lüks grup gözlük firması olma yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz. Toptancılık sektörüne girme fikri işletmelerin satmış olduğumuz markaları hem duruş hem de kullanış açısından beğenmesi ve kendi mağazalarında da satmak istemesi doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Kuvars Grup olarak bizlere değer veren tüm işletmelere aynı değer ve saygıyı vererek markalarımızı sizlere buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
Vahşette karar! Önce boğdu sonra canlı canlı yaktı: Annem şimdi rahat uyuyacak
Vahşette karar! Önce boğdu sonra canlı canlı yaktı: Annem şimdi rahat uyuyacak
CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu net rakamı duyurdu
CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu net rakamı duyurdu
Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama
Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama
7 gündür kayıptı arkadaşı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı
7 gündür kayıptı arkadaşı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı
SGK tek tek inceliyor: Bunu yapanlar tüm maaşını faiziyle geri ödeyecek, taviz yok!
SGK tek tek inceliyor: Bunu yapanlar tüm maaşını faiziyle geri ödeyecek, taviz yok!
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası
Gomis'ten flaş Icardi açıklaması! Okan Buruk'a mesaj: "Hala 10-15 gol atabilirim"
Gomis'ten flaş Icardi açıklaması! Okan Buruk'a mesaj: "Hala 10-15 gol atabilirim"
Galatasaray'da imzalar atıldı! Başkan Özbek açıkladı: Dev proje tüm borçları bitirecek!
Galatasaray'da imzalar atıldı! Başkan Özbek açıkladı: Dev proje tüm borçları bitirecek!
Muharrem İnce 'başka çaresi yok' dedi 6 yaşındaki gelin olayı ile ilgili önerisini açıkladı
Muharrem İnce 'başka çaresi yok' dedi 6 yaşındaki gelin olayı ile ilgili önerisini açıkladı
Ve beklenen takvim netleşti! TOKİ duyurdu işte il il yeni kura tarihleri
Ve beklenen takvim netleşti! TOKİ duyurdu işte il il yeni kura tarihleri
İspanyol ordusunda WhatsApp grubunda fuhuş skandalı
İspanyol ordusunda WhatsApp grubunda fuhuş skandalı
Bakan Koca’dan hastane randevularıyla ilgili çağrı! Tedavisi gecikirse...
Bakan Koca’dan hastane randevularıyla ilgili çağrı! Tedavisi gecikirse...