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7 gündür kayıptı arkadaşı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
7 gündür kayıptı arkadaşı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı

İZMİR'in Dikili ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan genç, başından vurularak öldürülmüş ve yakılmış halde bulundu.

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Olay, bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kıratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Aralık tarihinden beri haber alınamayan ve Salihleraltı Mahallesi'nde yaşayan Ahmetcan Zeybek (27), 6 Aralık'ta yapılan kayıp ihbarının ardından her yerde aranmaya başlandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. (31) ile birlikte vakit geçirdiğini tespit etti.

İntihar ettiğini söyledi, cinayet çıktı

Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.K., kayıp olarak aranan Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, burada Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. ise olayla ilgili gözaltına alındı.

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