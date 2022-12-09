Gomis'ten flaş Icardi açıklaması! Okan Buruk'a mesaj: "Hala 10-15 gol atabilirim"

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki deneyimli forvet, hocası Okan Buruk'a mesaj göndererek bu sezon hala 10-15 gol atabileceğinin altını çizdi. Gomis ayrıca forma savaşı verdiği takım arkadaşları Icardi ve Seferovic hakkında da konuştu. İşte yıldız golcünün yaptığı çarpıcı açıklamalar...

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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki deneyimli oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Galatasaray'da Icardi, Seferovic gibi golcüler olmalı"

"Galatasaray gibi bir takımda oynuyorsanız sadece 11 futbolcuyla şampiyon olunmuyor. Galatasaray'da Icardi, Seferovic gibi golcüler olmalı. Sadece forvetlerle şampiyon olmuyorsanız. Icardi sakatlıktan dönünce daha çok gol atacaktır."

"Kerem mesela. İyi performans sergiliyor. Barış Alper de öyle. Oyuncular arasında saygı çerçevesinde bir rekabet olması gerekiyor. Biz her gün iyi bir şekilde antrenmanları yapıp, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edeceğiz."

"Hala 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum"

"İlk geldiğim sene çok fazla gol attım ancak tabii futbolda önemli olan geçmiş değil gelecektir. Bir forvetin geleceği düşünmesi gerekiyor. Galatasaray'da oynuyorsanız bunu hak etmelisiniz. Ben bu sene hala 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum. Benim de bunu Okan Hoca'ya göstermem gerekiyor. Takımın en tecrübeli oyuncularından bir tanesiyim. Genç oyunculara rol model olduğumu düşünüyorum. Emre çok iyi bir örnek. Rezerv ligde başladı. Hem çok iyi başladı hem goller atıyor."

"2 sene daha oynarım"

"Şu anda Galatasaray'a konsantreyim. Futbolcu olarak 2 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum. Galatasaray taraftarı bana büyük bir sevgi gösteriyor. Okan hocamızın Galatasaray'la bir hikayesi var. Ben de ona yardımcı olursam bu süreçte çok mutlu olurum."

"Barış kendisini çok geliştirdi"

"Genç oyunculardaki durum için sabırlı olmamız gerekiyor. Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu var. Galatasaray'a dönersek Barış kendisini çok daha fazla geliştirdi, çok daha ileriye gidebilir. Kerem geçen seneden beri çok iyi oynuyor. Aynı şekilde devam edebilir. Yunus yeni kontrat yaptı. Daha da odaklanacağını düşünüyorum. Geçen oynadığımız maçta kalecimize ıslıklar vardı. Dediğim gibi sabırlı olmamız gerekiyor. Burada Juan Mata gibi onlara örnek oluşturacak bir insan da var. Kendi aramızda sevgi ve saygıyı oluşturarak en iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Yunus daha iyisini gösterecektir."