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İspanyol ordusunda WhatsApp grubunda fuhuş skandalı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İspanyol ordusunda WhatsApp grubunda fuhuş skandalı

İspanya'da bir grup askerin, mesajlaşma uygulaması üzerinden fuhşu teşvik eden bir çekiliş düzenlediğinin ortaya çıkması üzerine, İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İspanyol basınına göre, olay, Barselona'da El Bruc kışlasında meydana geldi. Kışladaki bir grup asker, WhatsApp grubunda ödülü fuhuş olan bir çekiliş düzenledi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine suç duyurusu yapılan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde soruşturma başlatılan olayla ilgili açıklama yaptı.

"Bu çekilişi yapan askerler ordudan ihraç edilmeli." diyen Robles, söz konusu WhatsApp grubunun "özel bir grup olduğunu, Kara Kuvvetleri'nin kurumsal yapısıyla hiçbir bağlantısı olmadığını" vurguladı.

Robles, "Her ne olursa olsun içeriği bakımından kabul edilemez bir olay. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, olay hakkında hemen savcılığa suç duyurusunda bulunup kamuoyunu bilgilendirdi. Soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Robles, "Hiçbir açıdan kabul edilemez bir durum. Sadece ordunun veya Silahlı Kuvvetlerin değerlerine değil, toplumun değerlerine de karşı bir olay. İspanyol Silahlı Kuvvetleri bu konuda çok güçlü ve nettir. Her türlü cinsel saldırıya, tacize ve hatta şakaya bile sıfır tolerans göstermektedir. Kimlikleri belli olduktan sonra bu kişileri İspanyol Silahlı Kuvvetlerinde istemiyoruz." diye konuştu.

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