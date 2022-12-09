Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız futbolcu tedaviye cevap vermiyor!

Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldızı Luan Peres'ten üzücü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan ve forma giyemeyen tecrübeli savunmacının takıma ne zaman döneceği merak edilirken, futbolcunun tedavilere cevap vermediği bilgisi taraftarı kahretti.

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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Luan Peres ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Luan Peres ağrıları devam ediyor.

Luan Peres tedavilere yanıt vermedi

O tarihten bu yana formasından uzak kalan Peres'in sahalara ne zaman döneceği merak eden taraftarlara kötü haber geldi. Yapılan tedavilere yanıt vermediği ve bacağında ağrı hissetiği ifadesini kullandı.

Teknik direktör Jorge Jesus da Villarreal maçı sonrası yaptığı açıklamada "Luan Peres'in tam anlamıyla ne zaman hazır olacağına hala emin değiliz" ifadesini kullandı.

Yeni sezon öncesi birçok takviye yapan Fenerbahçe'de yazın takıma dahil olan isimlerden biri de Luan Peres oldu.

Brezilyalı stoper, Marsilya'dan 5.2 milyon Euro karşılığında sarı-lacivertli ekibe transfer oldu..

Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 28 yaşındaki stoper, çıktığı 10 maçta gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazandı.

Brezilyalı futbolcu, 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı.