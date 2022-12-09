Bakan Nureddin Nebati müjdeyi duyurdu: 2 bin kişi alınacak

Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye ve Avrupa'ya çok sert sözler! Birlikte gelecek hayali kurmamız zor

Herkes sağlıklı haftada 2 kez yiyin diyor ama bu balıklar tehlike saçıyor