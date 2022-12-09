Bakan Nureddin Nebati müjdeyi duyurdu: 2 bin kişi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağını duyurdu.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağını açıklayarak, '2000 kadronun müjdesini veriyoruz' dedi.
Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz.
Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz."