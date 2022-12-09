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Herkes sağlıklı haftada 2 kez yiyin diyor ama bu balıklar tehlike saçıyor

Herkes sağlıklı haftada 2 kez yiyin diyor ama bu balıklar tehlike saçıyor

Sağlıklı olduğu sanılıyordu ama insan sağlığı için çok zararlı çıktı. Balık en sağlıklı protein kaynağı olarak görülüyor. Sonbahar ve kış aylarında balıkçı ve pazar tezgahlarından alınan çeşit çeşit balıklar her hafta sofralarda yer buluyor. Uzmanlar zengin Omega 3 kaynağı olan balıkların tehlikeleri hakkında uyarıyor. İşte balık yiyenleri bekleyen tehlike...

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Hastalıklardan korunmak için Akdeniz diyetiyle beslenmenin önemi vurgulanıyor. Akdeniz diyetinde üst sıralarda yer alan balıkların çok faydalı olduğu bilinse de içinde bulunan civa adı verilen zararlı bir nörotoksinin izleri sağlık için risk oluşturabiliyor. Uzmanlara göre balık yemek gözleri yorabiliyor ve akciğer, böbrek hasarlarına neden olabiliyor.

Bununla birlikte, doğal yaşam ortamları, bakteriler ve diğer işlemler tarafından metil cıvaya dönüştürülen cıva içerebilir ve bu, balıkları solungaçlarından geçerken yiyeceklerinde ve sularında bu suçluya maruz bırakır.

Görme kaybına neden olur

CNN Türk'te yer alan habere göre; Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "büyük bir halk sağlığı sorunu" olarak kabul edilen, suda doğal olarak bulunan cıva, akciğerleri , böbrekleri, cildi ve hatta gözlerinizi hedef alan bir dizi sağlık komplikasyonuna yol açabilir. Dr Rabia Bourkiza'ya göre, endişe verici bir şekilde, bu nörotoksin bakımından zengin balıkları tüketmek görme kaybına bile yol açabilir.

Uykusuzluğa yol açıyor

Araştırmacılar, karşılaştırma için düzenli olarak nörotoksine maruz kalan 31 pil fabrikası işçisine ve 15 sağlıklı fabrika dışı çalışana baktı. Deneklerin kan örnekleri vücutlarındaki cıva seviyelerini belirleyebildi. Uykusuzluktan yorgunluğa kadar cıva, katılımcılarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açtı.

Yediğiniz balık türü önemli

Göz uzmanına göre, iyi haber şu ki, tüm balıklar zararlı elementte yüksek değil. Dr Bourkiza, "Risk, ne kadar ve ne tür balık yediğinize bağlı olacaktır. Genel bir kural olarak, daha büyük ve daha uzun ömürlü balıklar, hayatta kalmak için diğer balıkları yiyen balıkların yanı sıra en fazla cıva içerir. Kılıç balığı, köpekbalığı, kral uskumru ve taze ton balığı, yüksek düzeyde cıva içermesi en muhtemel türlerden bazılarıdır."

Dr Bourkiza şunları söyledi: "Yüksek seviyelerde cıva, başlangıçta renk görme bozukluğu ile kendini gösteren optik nöropatiye neden olabilir. Bunu çevresel görme kaybı ve ardından nihayetinde daha şiddetli, merkezi görme kaybı takip ediyor. Cıva, genellikle kirli sularda yakalanan bazı balıklarda bulunur."

Medical Science Monitor dergisinde yayınlanan araştırma olarak sadece Dr Bourkiza'nın sözünü almak zorunda değilsiniz , ayrıca cıvanın görme üzerindeki “toksik etkileri” konusunda uyarıda bulunuyor. Çalışma ayrıca zararlı elemente kronik maruz kalmanın “periferik görme kaybı” ve ardından “daha şiddetli merkezi görme kaybı ” ile sonuçlanabileceğini vurguladı.

Balıkları güvenilir yerden alın

"Toksik olmaları için bu tür balıkların ne kadarının yenmesi gerektiğini değerlendirmek zor, ancak her gün veya en az haftada birkaç kez yiyenler daha fazla risk altında. Dünyadaki bazı sular, Karayipler gibi diğerlerinden daha yüksek seviyelerde cıva içerir. Bu balıkları yiyorsanız, nereden geldiklerini öğrenin ve onları nasıl düzgün bir şekilde hazırlayacağını bilen güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun."

Haftada en az iki porsiyon balık yiyin


Bu riske rağmen balıklar büyük bir protein, omega-3 yağ asitleri ve çeşitli vitaminler kaynağı olmaya devam ediyor . Bu nedenle NHS , bir porsiyon yağlı balık da dahil olmak üzere haftada en az iki porsiyon balık yemeyi önerir. Uzman, "Yaygın olmasa da, cıvanın göz sağlığınız üzerindeki etkisi kesinlikle bilinmesi gereken bir şeydir" diye ekledi.

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